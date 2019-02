Mainz (ots) -



Die Event-Serie "Das Boot" wird in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein: Das ZDF hat die Ausstrahlungsrechte an der Sky-Serie erworben. Sie wird im Winter 2019/2020 im Hauptprogramm sowie rund um die Uhr in der ZDFmediathek zu sehen sein.



Simone Emmelius, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm: "Ich freue mich, dass die Free-TV-Premiere der packenden Sky-Serie 'Das Boot' im ZDF stattfinden wird. Und dies umso mehr, als uns selbst mit Regisseur Andreas Prochaska und der Produktionsfirma Bavaria eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet."



Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserer Sky Original Production 'Das Boot' den Geschmack unserer Abonnenten getroffen haben. Aufgrund der positiven Resonanz des Publikums fiel es uns leicht, eine zweite Staffel in Produktion zu geben, und wir freuen wir uns darauf, dass wir kurz vor Ausstrahlung der zweiten Staffel bei Sky die erste Staffel im ZDF einem breiten Publikum präsentieren können."



Regisseur Andreas Prochaska inszenierte die Geschichte der Event-Serie, die im Herbst 1942 beginnt, zu einer Zeit, in der die U-Boot-Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg immer brutaler wird. Während sich eine junge Crew auf eine gefährliche Überwachungsmission begibt, beginnt die Résistance am Hafen von La Rochelle an Einfluss zu gewinnen.



Die Drehbücher stammen von Tony Saint und Johannes W. Betz. Zur internationalen Besetzung gehören Vicky Krieps (Deutscher Fernsehpreis 2019) sowie Rick Okon, August Wittgenstein, Franz Dinda, Leonard Scheicher, Lizzy Caplan, Tom Wlaschiha, Vincent Kartheiser, James D'Arcy, Thierry Frémont, Rainer Bock, Robert Stadlober, Stefan Konarske. David Luther führte die Kamera (ebenfalls Deutscher Fernsehpreis 2019).



"Das Boot" ist eine Koproduktion der Bavaria Fiction (Produzenten: Moritz Polter, Oliver Vogel, Jan S. Kaiser), Sky Deutschland (Produzenten: Marcus Ammon, Frank Jastfelder) und Sonar Entertainment (Produzentin: Jenna Santoianni).



