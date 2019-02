Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Samstag zu einer dreitägigen Reise nach Ägypten aufgebrochen. Er wird begleitet von einer gut 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation und Mitgliedern des Bundestags. Auf dem Programm des Besuchs bis Montag stehen Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi sowie mehreren Fachministern. Geplant ist die Unterzeichnung wirtschafts- und energiepolitischer Abkommen.

Ägypten gilt für den Westen als Schlüsselland für die Stabilität in der Region. Die Menschenrechtslage hat sich zuletzt aber aus Sicht von Menschenrechtlern verschlechtert. Nach Einschätzung von Amnesty International hat Präsident al-Sisi abweichende Meinungen in dem Land am Nil seit 2014 erstickt. Oppositionellen drohe das Gefängnis, allein 2018 seien mindestens 113 Menschen wegen öffentlicher Kritik festgenommen worden.

Altmaier hatte vor der Reise angekündigt, er werde bei seinem Besuch in Kairo auch Themen wie Rechtsstaatlichkeit, Korruption und Religionsfreiheit ansprechen. Er hatte der Deutschen Presse-Agentur zugleich gesagt: "Ägypten ist einer unserer wichtigsten Partner für die Stabilität der dortigen Gesamtregion." Deutsche Unternehmen könnten mit ihren Investitionen und Ausbildungsangeboten die wirtschaftlichen Grundlagen für die Bevölkerung dort verbessern.

Derzeit sind nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) mehr als 190 deutsche Unternehmen mit eigenen Niederlassungen in Ägypten vertreten. Laut DIHK beschäftigen sie rund 35 000 Mitarbeiter vor Ort. Der deutsche Export sei aber zuletzt eingebrochen./hoe/DP/he

