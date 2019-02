Der Wirtschaftsflügel der Union dringt auf konkrete Erleichterungen vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen. "Wir brauchen einen Befreiungsschlag beim Bürokratieabbau", sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT), Carsten Linnemann, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Für junge Firmen sollte es eine "Gründerschutzzone" geben." In den ersten zwei Jahren nach dem Start wären sie maximal von Bürokratiepflichten befreit, etwa bei Statistik-Aufzeichnungen. "Wenn man sieht, dass nach diesen zwei Jahren die Welt nicht zusammengestürzt ist, sollten wir das auf den gesamten Mittelstand ausweiten", sagte Linnemann.

Die MIT macht sich außerdem für mehr Flexibilität bei Regelungen zu Arbeitszeiten stark. Das geht aus der Beschlussvorlage für eine Vorstandssitzung an diesem Montag hervor, über die zuerst das Magazin "Focus" (Samstag) berichtete. "Wir wollen die Arbeitszeiten an die neuen digitalen Arbeitsbedingungen anpassen - auch im Sinne der Arbeitnehmer", sagte Linnemann. "Wenn Mitarbeiter lieber abends, wenn die Kinder schlafen, noch Mails bearbeiten wollen, soll das auch möglich sein." Laut MIT-Papier sollten Lockerungen zumindest für Betriebe bis zu 250 Mitarbeitern geschaffen werden. Zu der Sitzung am Montag wird auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet./sam/DP/he

AXC0024 2019-02-03/14:49