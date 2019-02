Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig unterstützt das Grundrenten-Konzept von Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD). "Das ist ein wichtiges und richtiges Signal an all diejenigen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, aber zurzeit dennoch von einer niedrigen Rente leben müssten", hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Von der neuen Grundrente würden viele Menschen in Ostdeutschland profitieren, indem Menschen mit niedrigen Löhnen, Teilzeit und Erziehungszeiten besser gestellt werden sollen. "Damit zeigen wir den Bürgern, dass sich Arbeit lohnt und anerkannt wird. Zugleich bekämpfen wir Altersarmut."

Außerdem seien 75 Prozent derjenigen, die Grundrente bekämen, Frauen, erläuterte die SPD-Politikerin: "Dank des Wegfalls der Bedürftigkeitsprüfung würden sie nun eigenständiger abgesichert."

Heil hat ein Konzept für die von der großen Koalition vereinbarte Grundrente vorgelegt. Nach seinen Vorstellungen soll für drei bis vier Millionen ehemalige Geringverdiener die Rente um bis 447 Euro monatlich aufgestockt werden, wie er in der "Bild am Sonntag" sagte. Er rechne mit jährlichen Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags. "Mein Ziel ist es, dass wir das aus Steuermitteln finanzieren."/koe/DP/he

