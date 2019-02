(Meldung neu gefasst) Zürich (awp) - Am Schweizer Telekommarkt könnte sich das Übernahmekarussell in Bewegung setzen. Sunrise sei in fortgeschrittenen Gesprächen, um UPC in der Schweiz zu kaufen, berichtet die Financial Times (Online) unter Berufung auf Kreise. Wann eine Einigung verkündet werden könne sei unklar und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...