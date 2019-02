Die Berater-Affäre im Verteidigungsministerium von Ursula von der Leyen (CDU) wirkt sich laut Bericht der Bild-Zeitung auf das Kommando der NATO aus. Die für Anfang Februar geplante Übernahme der Führung des Nato-Europa-Kommandos in Brunssum durch Deutschland von Italien ist "auf unbestimmte Zeit" verschoben, heißt es in einem internen Nato-Vermerk, über den die "Bild" (Montagsausgabe) berichtet.

Der für den Posten vorgesehene deutsche General steht im Zentrum der Berater-Affäre. Seine Anwesenheit wird in Berlin u.a. als Zeuge im Untersuchungsausschuss verlangt. In dem NATO-Schreiben heißt es dazu: "Dienstantritt derzeit nicht möglich". Geprüft wird, ob der aktuelle italienische General Marchio in Brunssum "seine Stehzeit" verlängern kann.

Auch eine Übergabe des NATO-Kommandos in Nordfolk (USA) ist betroffen. Die Opposition kritisiert die von Deutschland verursachte Verzögerung. "Die Ministerin sollte einen anderen General für diese Aufgabe vorschlagen", sagte FDP-Expertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann der Zeitung. Auch Politiker Rüdiger Lucassen (AfD) fordert, einen anderen General zur NATO zu entsenden, um den "Imageschaden" zu begrenzen.

Der Grünen-Verteidigungsexperte Tobias Lindner sagte dem Blatt: "Hätte das BMVg die im Raum stehenden Vorwürfe selbst vernünftig aufgeklärt, wäre der Untersuchungsausschuss und damit die Verzögerungen vermeidbar gewesen."