FUCHS hat seinen Umsatz in den ersten 9 Monaten um 5% auf rund 2 Mrd € gesteigert. Organisch ist der Konzern um 9% gewachsen. Das Wachstum ist regional unterschiedlich ausgefallen. In Nordamerika beschleunigte sich die Umsatzentwicklung, während die Dynamik in Asien-Pazifik, Afrika sowie in Europa im Jahresverlauf etwas nachgelassen hat. Durch negative Währungseffekte verringerte sich das Umsatzwachstum um 4 Prozentpunkte. Andernfalls wäre der Wachstumskurs noch deutlicher ausgefallen. Insgesamt ... (Volker Gelfarth)

