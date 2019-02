Düsseldorf (ots) - Die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, hat einen Fonds der Autohersteller für Hardwarenachrüstungen an Dieselfahrzeugen gefordert. "Wenn der Verkehrsminister die Hersteller nicht zu Hardwarenachrüstungen verpflichten will, dann muss er dafür sorgen, dass sie in einen Ausgleichsfonds einzahlen, aus dem die Hardwarenachrüstungen von manipulierten Dieseln bezahlt werden", sagte Baerbock der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Für mich ist klar: Die Autokonzerne, die betrogen haben, müssen zahlen", so die Grünen-Chefin. Sie bezeichnete es als "nach wie vor offen", dass die Autohersteller bei den Nachrüstungen mitmachen und dafür bezahlen. Das Volumen des Fonds richte sich nach den Städten mit Fahrverboten und der dortigen Anzahl betroffener Diesel-Pkw, sagte Baerbock. "Daher wäre es ja schon mal ein erster Schritt gewesen, wenn die 1,8 Milliarden Euro, die VW und seine Tochter Audi an Niedersachen und Bayern gezahlt haben, nicht den zwei Standortländern zugutegekommen wären, sondern den betroffenen Menschen in den besonders belasteten Städten."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621