Düsseldorf (ots) - Die FDP hat Ungerechtigkeiten im neuen Rentenkonzept von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beklagt. Weil ein Rentner nach 34 Jahren Einzahlung erheblich weniger bekomme als einer, der geringfügig länger, aber in der Summe weniger eingezahlt habe, sei das "respektlos gegenüber der Lebensleistung dieser Menschen", sagte FDP-Rentenexperte Johannes Vogel der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Heil wolle "mit der Gießkanne Geld ausgeben", kritisierte Vogel. Sein Konzept erinnere an das Modell "Rente nach Mindestentgeltpunkten", das in den 90er Jahren "aus guten Gründen im überparteilichen Konsens beendet" worden sei.



