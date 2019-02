Mbiza Trading Ltd. (wird aktuell in United Exports umbenannt) wird Finanzmittel von IFC, FMO und IFU erhalten, um eine Blaubeerfarmexpansion um 180 ha und Infrastrukturverbesserungen zu unterstützen. United Exports/Mbiza ist ein Handels- und Holdingunternehmen in Familieneigentum, das Blaubeeren unter seiner eigenen Marke OZblu erzeugt und vermarktet. Bildquelle: Shutterstock.com IFC, ein...

