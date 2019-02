"Wiesbadener Kurier" zur katholischen Kirche:

"Die Priesterehe ist nicht einmal ein Dogma im engeren Sinne, daher hat sich Papst Franziskus in Ansätzen schon kompromissbereit gezeigt. Doch der Vatikan ist ein Machtsystem, in dem der Mann an der Spitze nur scheinbar allein entscheidet. Daher ist auch die Forderung nach Gewaltenteilung berechtigt. Aber: Der Versuch dieser nachdenklichen Katholiken ist aller Ehren wert; die Erfolgsaussichten sind minimal./yyzz/DP/he

