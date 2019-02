"Märkische Oderzeitung" zu Söder/Auto-Pakt:

"Wenn Bund, Länder, Wissenschaft, Industrie, Gewerkschaften tatsächlich Strategien abstimmen, wie man vorankommt bei neuen Antrieben, wie man eine eigene Batterieproduktion ansiedelt, nützt das. Ob das ausreicht, Deutschland zum Technologieführer zu machen, wie Markus Söder meint, steht in Frage. Das haben sich schon die Chinesen vorgenommen, die das sehr stringent und mit sehr viel Geld angehen. Aber so ein deutscher Pakt könnte helfen, gerüstet zu sein für die Zeit, in der der Verbrennungsmotor tatsächlich nur noch im Museum steht."/yyzz/DP/he

