Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) trifft am Montag (10.00 Uhr) die Chefs von Audi , BMW und MAN beim "Zukunftsforum Automobil" der bayerischen Staatsregierung. Rund 200 000 Menschen sind in der bayerischen Autoindustrie direkt beschäftigt, weitere 200 000 Arbeitsplätze bei Handwerkern und Dienstleistern hängen von ihr ab. Ziel des Autoforums sei, "eine gemeinsame bayerische Gesamtstrategie für diesen bedeutenden Wirtschaftszweig zu entwickeln", sagte der Sprecher von Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Bei der zweistündigen Auftaktveranstaltung in der Münchner Residenz sollen die Handlungsfelder und der weitere Fahrplan besprochen werden - von Diesel über vernetzten Verkehr in den Städten bis zu den Rahmenbedingungen für autonomes Fahren. An dem Treffen nehmen neben Söder und Scheuer Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), BMW-Chef Harald Krüger, Audi-Chef Bram Schot, MAN-Chef Joachim Drees, IG-Metall-Landeschef Johann Horn, Betriebsräte, der Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), Alfred Gaffal, und Vertreter von Autozulieferern und der Wissenschaft teil.

Söder hatte einen ähnlichen bayerischen Autogipfel schon im Juni 2018 veranstaltet. Autoindustrie und Arbeitnehmer hatten dabei einen "Pakt zur Zukunft der Fahrzeugindustrie in Bayern" unterzeichnet, wonach Bayern zur Leitregion für autonomes Fahren werden und die Beschäftigten für den Strukturwandel qualifiziert werden sollen. In der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag) forderte Söder jetzt einen "nationalen Pakt zur Sicherung der Automobilindustrie"./rol/DP/zb

