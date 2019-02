Nach einem starken Jahresauftakt und einer zuletzt ins Stocken geratenen Rally geben sich Experten recht optimistisch, dass die Kurse den Aufwärtstrend vom Jahresbeginn wieder aufnehmen können. Der Dax hatte sich in den vergangenen Tagen an der Marke von etwa 11 300 Punkten die Zähne ausgebissen. Die HSH Nordbank sieht aber dennoch leichtes Kurspotenzial nach oben.

Während die Angst vor einem stärkeren Zinsanstieg keine große Rolle mehr spiele, gehe nun die Furcht vor einer anhaltenden Konjunkturschwäche in Deutschland und der Eurozone um, sagte HSH-Experte Cyrus de la Rubia. Der Volkswirt rechnet jedoch nicht damit, dass die Konjunktur in die Knie geht. In der Saison der Quartalsberichte in den USA habe die Mehrzahl der Unternehmen bislang positiv überrascht.

Nach Einschätzung von Robert Halver von der Baader Bank spiegelt die Berichtssaison in den USA eine schwächere Weltwirtschaft wider. Symptomatisch seien die schwachen Umsätze des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar . Deren Papiere nennt Halver "eine typische Weltkonjunktur-Aktie". Nach den Ergebnissen brach der Kurs hier um 10 Prozent ein. Eine enttäuschende Gewinnprognose ergab beim Chemieriesen DowDupont ähnliches.

Diese eklatante Kursschwäche zweier konjunkturabhängiger Exportwerte sei die Folge des US-chinesischen Handelskriegs. Dieser "irritiert" laut Halver die Investoren in den USA. Steigende Börsen könnten aber US-Präsident Donald Trump politisch in die Karten spielen. Er habe mithin ein Interesse, den Konflikt wieder zu beenden. Spannend könnte also die Rede Trumps zur Lage der Nation am Mittwoch werden.

Anhaltspunkte, wie es um die globale Konjunktur bestellt ist, werden in der kommenden Woche rar sein. In der Woche nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts stehen üblicherweise deutlich weniger Makrodaten auf der Agenda. Auf Impulse aus dem einstigen Wachstumswunderland China werden die Börsianer komplett verzichten müssen. Dort wird die ganze nächste Woche das chinesische Neujahrsfest gefeiert.

Steigende Aktienkurse bei einer schwachen Konjunktur seien kein Widerspruch, sagte Markus Reinwand von der Helaba. Denn Aktien nähmen den Konjunkturzyklus vorweg. Sprich: Die Börsenerholung im neuen Jahr könnte Vorbote einer wieder an Schwung gewinnenden Wirtschaft sein.

"Die Korrektur bei deutschen Dividendentiteln läuft nun schon ein Jahr", sagte der Helaba-Aktienstratege. Der Dax habe ein schwächeres Wachstum damit bereits eingepreist, er notiere gegenwärtig rund 15 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. "In früheren Zyklen war damit häufig der Boden erreicht", zeigte sich der Experte optimistisch.

Ob die Unternehmen diesen Optimismus teilen, dürfte sich in der kommenden Woche zeigen. Dann warten am Dienstag und Mittwoch mit Daimler , Infineon und Munich Re drei Dax-Konzerne mit Ergebnissen und Prognosen auf. Daneben stehen europäische Schwergewichte wie BP , ArcelorMittal , GlaxoSmithKline , Sanofi und L'Oreal mit Quartalsberichten auf der Agenda./bek/tih/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

ISIN DE0008469008

AXC0026 2019-02-04/05:50