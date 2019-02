Der Aufstieg der NGOs hat damit zu tun, dass sich Politik und Industrie von den Menschen entfernen, sagt Christian Bussau von Greenpeace. Allerdings werde die Gemeinnützigkeit der NGOs immer wieder infrage gestellt.

Wer verstehen will, warum NGOs in Deutschland derart mächtig geworden sind, muss in die Hamburger Hafencity gehen, in die Zentrale der wohl mächtigsten deutschen NGO, zu Christian Bussau. Bussau ist 56 Jahre alt hat die wenigen Haare, die er noch hat, kurz geschoren. In seinem Büro steht ein Klapprad. Er hat fast sein halbes Leben bei Greenpeace verbracht, der wohl bekanntesten deutschen NGO: 25 Jahre. Heute leitet er die für die Meere zuständige Greenpeace-Abteilung mit zwölf Mitarbeitern.

Bussau weiß genau, wann die NGOs als Akteur endgültig ernstgenommen wurden: 1995. Greenpeace hatte ein Thema gesetzt - und er war dabei. "Ich war begeistert", sagt er.

Damals hatte der promovierte Meeresbiologe und Sohn eines Tankerkapitäns gerade bei Greenpeace angefangen. Für eine Aktion wurden Freiwillige gesucht, die nicht so leicht seekrank wurden. Bussau, der viel auf Forschungsschiffen gearbeitet hatte, meldete sich. Er und seine Mitstreiter sollten Brent Spar besetzen, einen schwimmenden Öltank in der Nordsee, den der Ölkonzern Shell versenken wollte. Die Greenpeace-Leute charterten ein Schiff, fuhren von Hamburg aus los, kletterten auf die Plattform und warteten. Es passierte erst mal: nichts. "Wenn Shell damals entschieden hätte, uns in Ruhe zu lassen, wären wir vielleicht irgendwann weggegangen."

Doch Shell schickte einen Räumtrupp und Polizisten. Es kam zum Kampf, Bussau berichtet von aggressiven Shell-Mitarbeitern, die die Aktivisten mit Messern bedrohten. Er selbst hatte sich an eine Wendeltreppe gekettet, wurde losgeschnitten, von Bord gebracht, auf den Shetland-Inseln von der Polizei verhört. Den Umweltaktivisten gelang es, Fotos und bewegte Bilder der Räumaktion an Land zu schmuggeln - obwohl es damals noch keine sozialen Netzwerke gab, verbreiteten sich die Bilder und die Empörung darüber rasant in ganz Europa. Plötzlich zeigten sich Politiker wie die damalige Umweltministerin Angela Merkel empört, Verbraucher boykottierten Shell-Tankstellen - schließlich stoppte der Konzern die Versenkung. "Die Shell-Manager haben nicht bedacht, was ...

