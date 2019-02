Stabilus S.A.: Schwaches Marktumfeld beeinflusst Q1 GJ2019, Wachstumserwartungen für Geschäftsjahr 2019 reduziert DGAP-News: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung Stabilus S.A.: Schwaches Marktumfeld beeinflusst Q1 GJ2019, Wachstumserwartungen für Geschäftsjahr 2019 reduziert 04.02.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORPORATE NEWS Stabilus S.A.: Schwaches Marktumfeld beeinflusst Q1 GJ2019, Wachstumserwartungen für Geschäftsjahr 2019 reduziert - Schwäche des globalen Automobilmarktes belastet erstes Quartal GJ2019: Umsatz im Q1 bei 225,0 Mio. Euro, nach 230,6 Mio. Euro in Q1 GJ2018 - Bereinigtes EBIT[1] im Q1 bei 30,8 Mio. Euro, nach 33,9 Mio. Euro in Q1 GJ2018 - Q1-Ergebnis bei 17,7 Mio. Euro (Q1 GJ2018: 21,7 Mio. Euro) und freier Cashflow (FCF[1]) bei 12,4 Mio. Euro (Q1 GJ2018: 14,7 Mio. Euro) - Aufholeffekte erwartet: Angepasste Prognose für GJ2019 sieht Umsatzwachstum von rund 2 % und bereinigte EBIT-Marge von ca. 15 % vor Luxemburg/Koblenz, 4. Februar 2019 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung, konnte sich in ihrem am 31. Dezember 2018 geendeten ersten Quartal von der allgemeinen Entwicklung der globalen Automobilindustrie nicht entkoppeln und verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang. Der Konzernumsatz verringerte sich im ersten Quartal GJ2019 gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,4 Prozent auf 225,0 Millionen Euro (Q1 GJ2018: 230,6 Millionen Euro). Bereinigt um USD/EUR-Währungseffekte belief sich der Rückgang des Konzernumsatzes auf 3,6 Prozent. Dr. Stephan Kessel, CEO von Stabilus, sagte: "Unser Geschäftsjahresauftakt wurde insbesondere von der schwächeren Entwicklung der Automobilbranche in Deutschland und China negativ beeinflusst. Die verringerten Erwartungen für das Gesamtgeschäftsjahr berücksichtigen die aktuellen Trends in wichtigen Absatzmärkten. Allerdings gehen wir davon aus, dass wir einen Teil der entgangenen Umsätze in den kommenden Quartalen aufholen können." Heterogene Entwicklung in den Regionen In der Region Europa sank der Umsatz im Q1 GJ2019 um 2,9 Prozent auf 112,6 Millionen Euro, was insbesondere auf einen schwächeren Automobilmarkt (u.a. Umstellung auf den WLTP-Prüfzyklus) zurückzuführen war. In der NAFTA-Region war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu unverändert bei 83,7 Millionen Euro, wobei hier der starke US-Dollar unterstützend wirkte (durchschnittlicher Wechselkurs von 1,14$/EUR im Q1 GJ2019 vs. 1,18$/EUR im Q1 GJ2018). Bereinigt um USD/EUR-Währungseffekte lag die Wachstumsrate in NAFTA im Q1 GJ2019 bei -3,0 Prozent. In Asien / Pazifik und RoW (Rest of World) verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal von 7,4 Prozent auf 28,7 Millionen Euro. Verantwortlich waren hier insbesondere schwächere Märkte in China, die zu einem Rückgang von Automotive Gas Springs und Vibration & Velocity Control geführt haben. Marktfaktoren beeinflussen Automotive- und Industrial-Geschäft Nach Märkten verzeichnete Stabilus sowohl im Automotive- als auch im Industriegeschäft einen Umsatzrückgang im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019. Im Automotive-Segment, das für 64 Prozent der Konzernumsätze stand, gingen die Erlöse um 2,8 Prozent auf 143,4 Millionen Euro zurück (Q1 GJ2018: 147,6 Millionen Euro). Bereinigt um USD/EUR-Währungseffekte lag der Umsatzrückgang bei 4,1 Prozent und konnte sich somit nicht vom Automotive-Markt entkoppeln, in dem die Anzahl der weltweit produzierten Leichtfahrzeuge im Q1 GJ2019 um 3,4 Prozent auf 24,4 Millionen Stück zurückging. Die schwächere Entwicklung der globalen Automobilindustrie ist insbesondere auf die Unsicherheiten aus der Umstellung auf den WLTP-Prüfzyklus, der Brexit-Debatte und des schwelenden Handelskonfliktes zwischen den USA und China zurückzuführen. Diese Entwicklung hatte sowohl bei Automotive Powerise als auch bei Automotive Gas Springs einen spürbaren Effekt. Auf das Industriegeschäft, das mit einem Umsatz von 81,6 Million Euro im Q1 GJ2019 einen moderaten Rückgang von 1,7 Prozent zum Vorjahresquartal (Q1 GJ2018: 83,0 Millionen Euro) verzeichnete, entfielen 36 Prozent des Konzernumsatzes. Währungsbereinigt ging der Umsatz in dem Segment um 2,7 Prozent zurück. Das Wachstum in den Segmenten Baumaschinen, Maschinenbau-/Produktionstechnologie sowie eine Verbesserung des Solardämpfergeschäftes reichten dabei nicht aus, die Schwäche in den Märkten Landmaschinen und Transport auszugleichen. Bereinigte EBIT-Marge von 13,7 Prozent im ersten Quartal Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) sank im Q1 GJ2019 um 9,1 Prozent auf 30,8 Millionen Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 13,7 Prozent, nach 14,7 Prozent im Vergleichsquartal Q1 GJ2018. Im Q1 GJ2019 lag der Gewinn bei 17,7 Millionen Euro, nach 21,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wobei im Q1 GJ2018 ein positiver Einmaleffekt in Höhe von 4,1 Millionen Euro aus der Neubewertung der US-Steuerverbindlichkeiten enthalten waren. Der freie Cashflow (FCF[1]) lag bei 12,4 Millionen Euro, nach 14,7 Millionen Euro im Q1 GJ2018. Prognose an Marktentwicklung angepasst Aufgrund des aktuellen Marktumfelds passt Stabilus seine im Geschäftsbericht 2018 veröffentlichte Prognose an und erwartet nun für das Gesamtgeschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum von rund 2 Prozent auf ca. 980 Mio. Euro (unter Annahme eines im Vorjahresvergleich konstanten USD/EUR-Kurses von 1,19), gegenüber einer vorherigen Wachstumserwartung von 5 Prozent. Die bereinigte EBIT[1]-Marge wird bei ca. 15 Prozent erwartet, gegenüber einer vorherigen Prognose von 15,5 Prozent. Die Anpassung liegt in der Schwäche des chinesischen Automobilmarktes, der anhaltenden WLTP- und Dieselproblematik in Deutschland, den zunehmenden Unsicherheiten durch den Brexit sowie in dem schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China begründet. Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 steht in englischer Sprache auf der Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen 2019 zum Download zur Verfügung. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen ,bereinigtes EBIT' und ,freier Cashflow (FCF)' in Quartalsmitteilung Q1 GJ2019, Seite 5 und 9, auf unserer Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen 2019. Investorenkontakt:
Andreas Schröder
Tel.: +352 286 770 21
E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Pressekontakt:
Tobias Eberle
Tel.: +49 69 794090 24
E-Mail: Tobias.Eberle@charlesbarker.de
Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Stabilus einen Umsatz von 962,6 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

04.02.2019 Unternehmen: Stabilus S.A.
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Luxemburg
ISIN: LU1066226637