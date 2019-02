Fipa: Als Komponente einer Handhabungslösung mit Schlauchheber und Lasttraverse sorgt das Modul für ein rückenschonendes Aufnehmen und Schwenken schwerer Plattenware um bis zu 90°. Dafür ist nur ein eine Person erforderlich. Das Modul wird über ein handbetätigtes Ventil bedient und fährt beliebig alle Winkel von 0° bis 90° an. Aufnehmen und Schwenken erfolgt per Knopfdruck. In Blech, Holz und Glas ...

