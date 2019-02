BELIMO Holding AG / Veränderungen im Belimo Verwaltungsrat . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Der Präsident des Verwaltungsrats Prof. em. Dr. Hans Peter Wehrli und der Verwaltungsrat Martin Hess treten auf die kommende Generalversammlung vom 1. April 2019 in Rapperswil zurück. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 1. April 2019 die Wahl von Herrn Patrick Burkhalter, seit 2014 Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG, zum neuen Präsidenten. Die Aktionärsgruppe Linsi, wie publiziert, schlägt Herrn Urban Linsi, wohnhaft in Männedorf, an der Generalversammlung vom 1. April zur Wahl in den Verwaltungsrat vor.

Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von CHF 642 Millionen und beschäftigt mehr als 1'700 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com (http://www.belimo.com/) abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Kontakt Prof. em. Dr. Hans Peter Wehrli Telefon +41 43 843 65 12 Agenda Medien- und Finanzanalystenkonferenz 11. März 2019 Generalversammlung 1. April 2019 Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100133/R/2233172/878398.pdf)



