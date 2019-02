Auch zum Start in die neue Börsenwoche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt vorerst kein Befreiungsschlag ab. Der Dax dürfte am Montagmorgen zwar leicht zulegen, jedoch unter den jüngsten Hochs bei knapp über 11 300 Punkten verbleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,04 Prozent höher auf 11 185 Punkte.

Nach starken Zahlen vom US-Arbeitsmarkt am Ende der letzten Woche gab es aus China weniger gute Nachrichten. Dort hatte sich die Stimmung bei privaten und mittelständischen Unternehmen im Dienstleistungsbereich eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Sektor ist gefallen, wenn auch weniger stark als befürchtet.

Die Trends aus dem späten Handel an der Wall Street am Freitag sowie aus Asien am Morgen geben nicht viel her: In den USA hatte der Dow Jones Industrial nur leicht zugelegt. In Tokio stieg der Nikkei Index moderat, in Festland-China wird wegen des Neujahrsfestes die ganze Woche über nicht gehandelt./bek/mis

ISIN DE0008469008

AXC0040 2019-02-04/07:17