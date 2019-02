First Graphene Limited: Beginn der Produktentwicklung mit Steel Blue-Sicherheitsstiefeln DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung First Graphene Limited: Beginn der Produktentwicklung mit Steel Blue-Sicherheitsstiefeln 04.02.2019 / 07:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, berichtet, dass das Unternehmen gemeinsam mit Steel Blue an der Produktentwicklung für durch Graphen verbesserte Sicherheitsstiefel arbeiten wird. Die wichtigsten Punkte - First Graphene und Steel Blue werden eine Produktentwicklung an durch Graphen verbesserte Sicherheitsstiefelkomponenten beginnen. - Steel Blue ist in Australien der führende Anbieter von Sicherheitsarbeitsstiefeln. First Graphene und Steel Blue haben gemeinsam mit Arbeiten zur Beimischung von Graphen zu bestehenden und neuen Materialien der Steel Blue-Schuhe begonnen, um deren Leistungsstärke zu verbessern und Trägern der Schuhe die neusten Vorteile der modernen Materialien in Sicherheitsschuhwerk zu bieten. In der Öl- und Gasindustrie besteht die Zehenschutzkappe aus einem Verbundmaterial, um das Funkenpotenzial der Stahlschutzkappen zu beseitigen. Die Zugabe von Graphen zur Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial könnte die Festigkeitseigenschaften der Zehenschutzkappe verbessern und weitere Anwendervorteile bieten. Die Verbesserung anderer Stiefelkomponenten durch Zugabe von PureGRAPH wird den anfänglichen Versuchen folgen. Hintergrund von Graphen in Schuhen Graphenprodukte wurden erfolgreich in kommerziellen Schuhprodukten verwendet, die 2018 im vereinigten Königreich und in Europa auf dem Markt eingeführt wurden. Graphen gibt den Produktverbesserungen eine viel bessere Festigkeit, verbesserte Haftung und reduzierten Verschleiß. Die Produktlinien umfassen Laufschuhe und Wanderschuhe bei guter Kundenakzeptanz. First Graphene glaubt, dass sich ihr hochwertiges PureGRAPH als ein ausgezeichneter Zusatzstoff bei der Produktentwicklung mit Steel Blue erweisen wird und im Jahr 2019 zum Verkauf von PureGRAPH in kommerziellen Umfang führen wird. "FGR ist begeistert, mit dem in Australien führenden Anbieter von Arbeitsstiefeln zusammenzuarbeiten," sagte Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd. "Wie FGR ist Steel Blue ein australisches Unternehmen und in seinem Sektor der Sicherheitsstiefelsysteme global führend. Wir freuen uns auf die Entwicklung von Produkten, die das Ansehen beider Unternehmen weiter verbessern werden." Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter hochwertiger Graphenprodukte in größeren Mengen. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in industriellen Verbundstoffen und Gummis, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich. Über Steel Blue Steel Blue wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, die Besten, statt nur die Größten zu sein. Jetzt sind sie beides! Dank einer Reihe kluger Innovationen wie z. B. ihre Trisole(R) Comfort Technology und Ortho Rebound(R) Footbed wurden sie in Australien zum führenden Anbieter von Arbeitsstiefeln, die erstklassige Sicherheit, Haltbarkeit und ihre unerreichte 100 % Komfortgarantie bieten. Steel Blue genießt einen Ruf für innovatives Denken, das weiterhin die bequemsten und haltbarsten Arbeitsstiefel liefert. Steel Blue war der erste australische Hersteller von Sicherheitsstiefeln, der: - Die Trisole(R) Comfort Technology entwickelte, eine mehrlagige Sohle mit extrem effektiver Polsterung und Aufpralldämpfung. - Eine Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial verwendete, die flughafenfreundlich und leichter ist als standardmäßige Zehenschutzkappen. - Von der Australian Physiotherapy Association (APA) anerkannt wurde. - PORON(R) in seiner Trisole(R) Comfort Technology verwendete, was jetzt Standard für Sicherheitsstiefel ist. - Mit einem führenden Hersteller arbeitete, um Reißverschlüsse in Industriequalität für ihre Zip Sided Booots (Stiefel mit seitlichem Reißverschluss) zu entwerfen. Diese Stiefel sind für Handwerker, die den ganzen Tag über in und außerhalb von Häusern zu tun haben. - Ein abriebfestes Futter verwendete. - Die europäische Zertifizierung für Sicherheitsschuhe, CE EN ISO 20345 und in den USA die Zertifizierung für Sicherheitsschuhe ASTM F2413 erhielt. - Eine Palette von Arbeitsstiefeln zur Beschaffung von Geldern für gemeinnützige Organisationen reservierte - ihre rosafarbenen und violetten Arbeitsstiefel für Breast Cancer Care WA und ihre blauen Arbeitsstiefel für Beyond Blue. Weitere Informationen finden Sie unter www.steelblue.com.au. Produktpalette von PureGRAPH Die Produktpalette von PureGRAPH wurde von FGR im September 2018 in Verbindung mit einem Produktinformationsblatt veröffentlicht. Graphen-Pulver von PureGRAPH sind in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte zeichnen sich durch ihre niedrige Fehlerrate und ihr hohes Streckungsverhältnis aus. 