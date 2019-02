The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000NLB8846 NORDLB FESTZINSANL.04/17 BD00 BON EUR N

CA BYEA XFRA DE0001053445 BAYERN LSA 12/19 S125 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0SN0 LB.HESS.-THR.GMF11/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WGF3 LBBW IHS 14/19 BD01 BON EUR N

CA DMCQ XFRA FR0010428185 C.F.FINANC.LOC. 07/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US471065AJ12 JAPAN FINANCE 2019 DTC BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0Q878 LBBW STUFENZINS 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US912796QW24 US TREASURY BILL 2019 ZO BD02 BON USD N

CA XFRA XS0742383788 JAPAN FINANCE 12/19 INTL BD02 BON USD N