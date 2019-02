FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.340 EUR

1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.405 EUR

XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.314 EUR

C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.514 EUR

BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.070 EUR

OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.053 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.720 EUR

EU4 XFRA ES0105075008 EUSKALTEL S.A. EO 3 0.140 EUR

D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01 0.192 EUR

A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.087 EUR

XFRA DE000HSH5XR7 HSH NORDBANK MZC 4 16/26 0.001 %