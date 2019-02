Der erste Angriff via Pressemeldung auf angeblich dubiose Zahlungen über das Rechenwerk von Wirecard schaffte am Freitag weitere 22 % Kursabsturz, womit sich der Kurs und der Wert von Wirecard rund halbiert haben Wir hatte etwas zu früh reagiert. Was nun? Wirecard bestreitet sätmliche Meldungen und Vermutungen, jedoch: Angeblich sollen 35 Mrd. Euro dubiose Gelder über das Netzwerk von Wirecard disponiert worden sein, doch haben diese mit dem Wirecard-Geschäft direkt nichts zu tun. Wirecard haftet jedoch für die ordnungsgemäße Prüfung solcher Geldflüsse und dafür gibt es in der Regel eine Strafe - Höhe unbekannt. 13 Mrd. Euro Restwert für Wirecard sind aus Sicht des Unternehmens ein neues oder erweitertes Investment. Wahrscheinlich gibt es im Laufe der Woche weitere Details, doch haben wir den Mut bei 100/110 Euro zuzugreifen.



