Medienmitteilung 4. Februar 2019

bfw liegenschaften ag veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018

Frauenfeld, 4. Februar 2019 - bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) hat nach vorläufigen und ungeprüften Ergebnissen im Geschäftsjahr 2018 erneut ein sehr gutes Resultat erzielt. Nachdem die Gesellschaft im Rahmen einer Portfolioabrundung sieben kleinere Liegenschaften veräussert hat, belief sich der Erfolg aus Vermietung auf CHF 15.2 Mio. (VJ CHF 17.0 Mio.). Aus dem Verkauf der Liegenschaften konnte ein einmaliger Erfolg aus Verkauf von CHF 4.1 Mio. (VJ CHF 0.3 Mio.) verzeichnet werden. Die Marktbewertung des Liegenschaftsportfolios führte zu einem Erfolg aus Neubewertung von CHF 10.3 Mio. (VJ CHF 8.1 Mio.). Auf Stufe EBIT erreichte die bfw liegenschaften ag gemäss den vorläufigen Ergebnissen einen Gewinn von CHF 26.5 Mio. (VJ CHF 22.6 Mio.). Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg lag im Berichtsjahr 2018 bei CHF 20.6 Mio. (VJ CHF 18.0 Mio.). Der Gewinn exklusive Neubewertungserfolg belief sich auf CHF 11.9 Mio. (VJ CHF 12.5 Mio.).

bfw liegenschaften ag veröffentlicht den Jahresbericht 2018 und zusätzliche Details zum Jahresergebnis am 12. März 2019.

Kontaktpersonen:

Beat Frischknecht Philipp Hafen Verwaltungsratspräsident und CEO Chief Financial Officer +41 52 728 01 01 +41 52 728 01 05 beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch philipp.hafen@bfwliegenschaften.ch

Agenda:

12. März 2019 Publikation Jahresbericht und Jahresergebnisse 2018 07. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung 2019 13. September 2019 Publikation Halbjahresbericht und Halbjahresergebnisse 2019

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch (http://www.bfwliegenschaften.ch)

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.