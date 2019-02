Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat nach diversen Gesprächen mit Investoren über die Essenslieferbranche auf "Overweight" belassen. Die überwältigende Ansicht sei, dass Übernahmen in den kommenden Monaten des große Thema bleiben werden, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürften die drei großen europäischen Akteure, darunter Just Eat, wohl eine Rolle spielen - neben globalen Konglomeraten wie Naspers, Tencent oder sogar Private-Equity-Firmen./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 13:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

