Zukunftsfähige Technologien sollen das Internet der Dinge (IoT) formen. Die Energieversorgung von Millionen kommunizierender Geräte ist dabei eine besondere Herausforderung. Im Großen sind regenerative Energien längst eine tragende Säule der Energiegewinnung. Felder mit Solarzellen, die Energie aus Sonnenlicht gewinnen, oder Windräder prägen inzwischen das Landschaftsbild. Diese Form der Energiegewinnung gibt es auch im Kleinen. Hier heißt sie "Energy Harvesting". Dabei "ernten" kleine Energiewandler Energie aus Bewegung, Licht oder Temperaturunterschieden. Diese Energiemengen reichen aus, um Daten per Funk zu übertragen.

Drei verschiedende Quellen für Energy Harvesting

Die Energieernte für funkbasierte Produkte nutzt derzeit drei verschiedene Quellen, nämlich Bewegung, Licht und Temperaturunterschiede. Das Drücken eines Schalters, sich bewegende Maschinenteile, die Drehbewegung eines Griffs; all dies erzeugt Energie aus Bewegung. Energie aus Licht lässt sich durch das Innen- oder einfallende Sonnenlicht in einem Raum gewinnen. Temperaturunterschiede zwischen einer Wärmequelle wie Heizkörper, Rohrleitungen oder Kessel und der Umgebung sowie Tag- und Nachtschwankungen sind ebenfalls dazu geeignet Engerie zu "ernten". Für jede der drei Quellen gibt es unterschiedliche Energiewandler mit verschiedenen Leistungsparametern. Die Art der Energiegewinnung zusammen mit der entsprechenden Stromausbeute bestimmt dabei maßgeblich die Einsatzmöglichkeiten.

Bewegungsenergie

Der mechanische Energiewandler Eco 200 verwandelt Bewegung in elektrische Energie. Diese stellt er unmittelbar nach der Betätigung zur Verfügung. Ein kleiner, aber leistungsstarker Magnet treibt einen magnetischen Fluss durch zwei magnetisch leitende Ankerbleche, dieser schließt sich in einem U-förmigen Kern. Um diesen Kern ist eine Induktionsspule gewickelt. Der Kern selbst ist beweglich und kann zwei Positionen einnehmen, in denen er die jeweils gegenüberliegenden Ankerbleche berührt. Diese Konstruktion liefert eine maximale magnetische Flussänderung durch die Spule mit einer minimalen Bewegung des Kerns und damit eine hohe Effizienz.

Als mechanischer Energiespeicher dient eine Blattfeder. Durch zunehmende Beugung der Feder speichert diese so lange mechanische Energie, bis die magnetischen Selbsthaltungskräfte von etwa 3,5 N den U-Kern nicht mehr in seiner Position halten können und er in seine zweite Position klappt. Durch den schlagartigen Wechsel des Magnetfelds entsteht ein Spannungspuls in der Induktionsspule. Jede Betätigung liefert einen kleinen elektrischen Impuls, der sich sofort für den kurzzeitigen Betrieb elektronischer Schaltungen nutzen lässt (Bild 1).

Der leichtgängige Energiewandler hat eine Bauhöhe von nur 7 Millimeter bei 8 Gramm Gewicht. So lässt er sich auch in kleinen, flachen Gehäusen mit kurzen Betätigungswegen integrieren. Mit einer Energiemenge von 120 µWs bei einer stabilisierten Spannung von 2 V kann jede Betätigung drei Funktelegramme betreiben. Auch die Rückbewegung liefert wieder einen Energiepuls und erlaubt so das Aussenden von Start/Stop-Signalen, mit denen Funktionen wie Torsteuerung, Wechselschaltungen oder Dimmen umsetzbar sind. Die Geschwindigkeit des Umklappens bestimmt wesentlich die Energiemenge, welche die Spule zur Verfügung stellen kann - und ist immer konstant, da die Feder den U-Kern stets ähnlich beschleunigt, unabhängig davon, wie schnell sie gespannt wurde.

Bei den maximal erlaubten Schaltwegen von 1,2 mm ermöglicht der Wandler mehr als 300.000 Schaltzyklen. Mit kürzeren Schaltwegen (ab 0,7 mm Federhub) sind deutlich mehr als eine Million Schaltzyklen typisch. Im Vergleich ...

