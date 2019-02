Die Aktien der Cannabis-Unternehmen haben am Freitag erneut kräftig Gas gegeben. Am stärksten konnte Aphria hinzugewinnen. Mehr als zehn Prozent ging es nach oben auf 12,59 Kanadische Dollar. DER AKTIONÄR hatte bereits berichtet, dass der Wert von der Hoffnung auf ein höheres Übernahmeangebot profitiert. Bloomberg berichtete, dass Green Growth Brands zu Verhandlungen bereit ist, was den Übernahmeversuch von Aphria angeht. Green Growth Brands hatte im Dezember angekündigt Aphria übernehmen zu wollen und in der vergangenen Woche sein Angebot formell vorgelegt. Aphria hatte daraufhin seinen Aktionären empfohlen, erst einmal nicht auf das Angebot zu reagieren. Das Unternehmen sieht sich mit dem Übernahmeangebot zu niedrig bewertet. Nun erklärte der Vorstandsvorsitzende von Green Growth Brands, Peter Horvath, gegen über Bloomberg, dass durchaus die Chance bestehe, dass sich das Angebot ändern könnte. Allerdings müsste das Angebot schon deutlich nach oben korrigiert werden, dass es für die Aktionäre auch attraktiv wird. Zudem besteht die Fantasie, dass ein weiterer Bieter ins Spiel kommen könnte.

