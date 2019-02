Der kanadische Energiekonzern Imperial Oil Ltd. (ISIN: CA4530384086, TSE: IMO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,19 CAD an seine Aktionäre auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,76 CAD zur Auszahlung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 35,54 CAD (Stand: 1. Februar 2019) bei 2,14 Prozent. Ausbezahlt wird die Dividende für das vierte Quartal 2018 am 1. April ...

