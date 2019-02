Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: Die Börsen in China und Südkorea bleiben wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen. In Hongkong findet nur eine verkürzte Sitzung statt.

DIENSTAG: In China, Hongkong und Südkorea ruht der Börsenhandel wegen der Feiertage zum Mondneujahr.

MITTWOCH: In China und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

FREITAG: In China findet wegen der Feiertage zum Mondneujahr kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 53,6 (Dezember: 53,9) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Januar auf 54,7 (Vormonat: 53,8) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:02 Alphabet Inc, Ergebnis 4Q, Mountain View

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.703,80 -0,01% Nikkei-225 20.883,77 +0,46% Hang-Seng-Index 27.954,08 +0,08% S&P/ASX 200 5.891,20 +0,48%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leicht im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Start in die neue Woche. Gestützt werden sie von der Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Zollstreits zwischen den USA und China. Allerdings sind wegen des chinesischen Neujahrsfests einige Märkte der Region geschlossen. Neben politischen Themen bestimmt die Bilanzsaison das Geschehen an den Märkten. In Tokio fällt die Sony-Aktie um 7,7 Prozent, nachdem das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat. An der Börse in Sydney waren die Aktien der großen australischen Banken gefragt. Sie waren im vergangenen Jahr von einer Untersuchung mutmaßlicher Verstöße gegen regulatorische Vorschriften belastet worden, deren Ergebnis am Montag nach Börsenschluss in Australien veröffentlicht wurde. National Australia Bank gewannen 1,0 Prozent und Commonwealth Bank of Australia 0,8 Prozent. ANZ legten um 1,2 Prozent zu. Konkrete Empfehlungen enthielt der Bericht nicht, doch sollen einige Unternehmen genauer überprüft werden, darunter die National Australia Bank.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Alkermes ist am Freitagabend im nachbörslichen Handel auf Nasdaq.com um 4,8 Prozent gesunken, nachdem das Biopharmaunternehmen keine Zulassung für ein Antidepressivum erhalten hatte. Die Aufsichtsbehörden fordern zusätzliche klinische Daten, um einen substanziellen Wirkungsnachweis zu erbringen. Die ON-Semiconductor-Aktie stieg um 1,5 Prozent. Die Viertquartalszahlen des Chipherstellers hatten die Markterwartungen übertroffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.063,89 0,26 64,22 7,44 S&P-500 2.706,53 0,09 2,43 7,97 Nasdaq-Comp. 7.263,87 -0,25 -17,87 9,47 Nasdaq-100 6.875,52 -0,45 -31,32 8,62 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 881 Mio 1,38 Mrd Gewinner 1.684 2.054 Verlierer 1.262 950 Unverändert 93 56

Uneinheitlich - Vor allem stützte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung. Dieser habe gezeigt, dass der Regierungsstillstand in den USA nur geringe Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hatte, so die Begründung. Doch im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne leicht ab. Teilnehmer verwiesen auf die weiter herrschenden Unsicherheiten in Bezug auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Mit einem Minus zeigte sich der Nasdaq-Composite, belastet vom kräftigen Minus der Amazon-Aktie. Diese gab um gab um 5,5 Prozent nach. Das Unternehmen hatte das vierte Quartal dank eines guten Weihnachtsgeschäfts zwar mit einem Rekordergebnis abgeschlossen, zeigte sich alledings für das laufende erste Quartal weniger optimistisch. Die Merck-Aktie stieg um 2,7 Prozent, nachdem der Pharmariese 2018 seine Ziele erreicht und für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt hat. Bei Exxon ging der Gewinn im Quartal zwar kräftig zurück, aber nicht so stark, wie Analysten erwartet hatten. Die Aktie stieg um 3,6 Prozent. Chevron gewannen 3,2 Prozent. Der US-Ölkonzern hat im vierten Quartal deutlich mehr verdient, obwohl die Vergleichsbasis vor Jahresfrist durch die US-Steuerreform aufgebläht war.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,50 4,8 2,45 129,8 5 Jahre 2,51 7,3 2,44 58,8 7 Jahre 2,59 7,3 2,52 34,2 10 Jahre 2,69 5,9 2,63 24,4 30 Jahre 3,03 3,5 3,00 -3,5

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen mit den guten US-Konjunkturdaten nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte um 5,9 Basispunkte auf 2,69 Prozent. Sorgen hinsichtlich eines Konjunkturabschwungs in den USA und die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im Jahresverlauf sogar die Zinsen senken könnte "werden mit der Entwicklung am Arbeitsmarkt mehr und mehr unwahrscheinlich", hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:17 % YTD EUR/USD 1,1441 -0,1% 1,1457 1,1449 -0,2% EUR/JPY 125,63 +0,1% 125,44 124,72 -0,1% EUR/GBP 0,8753 -0,1% 0,8760 0,8738 -2,8% GBP/USD 1,3070 -0,1% 1,3079 1,3102 +2,6% USD/JPY 109,81 +0,3% 109,49 108,95 +0,1% USD/KRW 1119,40 +0,6% 1119,40 1117,90 +0,5% USD/CNY 6,7448 0% 6,7448 6,7361 -1,9% USD/CNH 6,7782 +0,4% 6,7544 6,7440 -1,4% USD/HKD 7,8453 -0,0% 7,8468 7,8458 +0,2% AUD/USD 0,7231 -0,3% 0,7250 0,7244 +2,6% NZD/USD 0,6890 -0,1% 0,6898 0,6909 +2,6% Bitcoin BTC/USD 3.419,50 +0,3% 3.407,75 3.391,00 -8,1%

Der Dollar hat in Reaktion auf die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten nur kurz etwas zugelegt, fiel aber danach wieder zurück. Auch die anderen positiven US-Konjunkturdaten gaben dem Dollar keinen Schub. Der Greenback stehe noch immer unter dem Eindruck der taubenhaften Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch, hieß es. Die Fed hatte im Anschluss an ihre Sitzung eine Zinserhöhungspause signalisiert. Im späten US-Handel kostete ein Euro 1,1459 Dollar. Im Tagestief am hatte er bei 1,1433 Dollar gelegen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,20 55,26 -0,1% -0,06 +20,7% Brent/ICE 62,78 62,75 +0,0% 0,03 +15,5%

Für die Ölpreise ging es deutlich nach oben. Teilnehmer machten dafür den starken Arbeitsmarktbericht verantwortlich, der auf eine gute Konjunktur hindeute. Dies verdrängte bei den Anlegern mögliche Sorgen um die Nachfrage. Dazu kam ein Agenturbericht, wonach die tägliche Ölförderung der Opec im Januar um 890.000 auf 30,98 Millionen Barrel zurückgegangen ist - der stärkste Rückgang seit zwei Jahren. Zudem reduzierte sich laut Baker Hughes in der abgelaufenen Woche die Zahl der aktiven Ölförderstellen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 2,7 Prozent auf 55,26 Dollar, den höchsten Stand seit dem 19. November. Brent verbesserte sich um 3,1 Prozent auf 62,75 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,51 1.317,64 -0,4% -5,14 +2,3% Silber (Spot) 15,82 15,91 -0,5% -0,08 +2,1% Platin (Spot) 822,01 824,50 -0,3% -2,49 +3,2% Kupfer-Future 2,76 2,77 -0,4% -0,01 +5,0%

Der Goldpreis gab zwischenzeitliche Gewinne mit den guten US-Konjunkturdaten wieder ab und reduzierte sich zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.322 Dollar. Die Andeutung einer Zinspause stütze übergeordnet weiter, hieß es mit Blick auf das zinslose Edelmetall. Dies könnte einen weiteren Anstieg des Goldpreises zur Folge haben, sagte ein Beobachter.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

POLITIK USA / NORDKOREA

Das geplante zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un steht nach Angaben Trumps bereits fest. Es werde Ende Februar vermutlich in Vietnam oder Thailand stattfinden, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender CBS. Die Details werde er am Dienstag bei seiner Rede zur Lage der Nation "oder kurz davor" mitteilen, sagte Trump.

EL SALVADOR / PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 04, 2019 01:45 ET (06:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.