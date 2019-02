Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ludwig Beck AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.02.2019 Kursziel: EUR 34,50 (bislang EUR 32,50) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Ludwig Beck beschließt Verkauf von Wormland Vier Jahre nach der Übernahme hat sich Ludwig Beck dazu entschlossen, seine Beteiligung an dem anhaltend defizitären Herrenmodefilialisten Wormland zu verkaufen. Das Unternehmen reagiert damit auf das schwierige Marktumfeld im stationären Einzelhandel, durch das die erhofften Synergieeffekte nicht wie erwartet realisiert werden konnten. Nach dem Verkauf wird sich Ludwig Beck auf sein Kerngeschäft konzentrieren: Dem profitablen Münchener Stammhaus und dem Online-Handel, der zuletzt mit zweistelligen Wachstumsraten zulegen konnte. Sollte der Verkauf wie erwartet zum ersten Halbjahr 2019 umgesetzt werden und sollten sich daraus keine weiteren Belastungen ergeben, rechnen wir für dieses Jahr mit Gesamtjahresnettoumsätzen von EUR 106,9 Mio. (bislang EUR 138,3 Mio., +1,5% LFL) und einem operativen Ergebnis in Höhe von EUR 6,6 Mio. (bislang EUR 5,9 Mio.). Auch für die Folgejahre heben wir unter der Annahme eines Verkaufs der defizitären Beteiligung die Gewinnerwartungen an. Nach Anpassung aller bewertungsrelevanter Parameter errechnet sich unter Verwendung eines dreistufigen DCF-Entity-Modells auf Sicht von zwölf Monaten ein Kursziel von EUR 34,50 (bislang: EUR 32,50) je Aktie. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 28,00 entspricht dies einem erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 23,2%. Nach der Outperformance der vergangenen zwölf Monate gegenüber dem DAX (LTM -2,5% vs. DAX -12,5%) sowie einem Großteil der Peergroup bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Ludwig Beck AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17523.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

February 04, 2019