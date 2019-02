Sunrise interessiert sich für Schweizer Kabelnetzbetreiber UPC von Liberty Global, FT Vodafone könnte Interesse an einem Einstieg in die 5G-Technik in der Schweiz haben, NZZ am Sonntag BWM Group - US-Absatz Januar -4,8% GG VJ auf 18.102 Autos - Aber optimistisch für 2019DAI Daimler - US-Absatz Mercedes-Benz Cars Januar -13,8% GG VJ auf 23.804 AutosFRA Fraport tritt bei Wachstum 2019 auf die Bremse - Dividende soll steigen Audi - US-Absatz Januar -1,8% GG VJ auf 14.253 AutosPAH3 Porsche - US-Absatz Januar +12,5% GG VJ auf 5.419 AutosRAA Großküchenausrüster Rational erreicht Wachstumsziele Stabilus S.A.: Schwaches Marktumfeld beeinflusst Q1 GJ2019, ...

