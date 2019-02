Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die neuen Anschuldigungen in der "Financial Times", die Wirecard dementiert hat, sorgten für starke Schwankungen, änderten aber nichts an der fundamentalen Einschätzung des Zahlungsabwicklers, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte liegt mit seiner Prognose für 2020 wie auch der Marktkonsens deutlich über dem Umsatzziel des Konzerns./ag/mis

