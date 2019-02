(Im ersten Satz des zweiten Absatzes muss es 2018 rpt 2018 heißen.)

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarehersteller Compugroup Medical hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Dank der bundesweiten Verbreitung der sogenannten Telematikinfrastruktur und des Verkaufs von Komplettpaketen an Arztpraxen und Krankenhäusern konnte das Unternehmen Umsatz und Gewinn steigern, wie Compugroup am Montag nach vorläufigen Zahlen in Koblenz mitteilte.

Demnach zogen die Erlöse 2018 um 23 Prozent auf rund 717 Millionen Euro an, was die Prognosen der Analysten etwas übertraf. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit 182 Millionen Euro rund ein Viertel höher als im Vorjahr.

Für das Jahr 2019 geht der Konzern nun von einem Umsatz von 720 bis 750 Millionen Euro aus. Das Ebitda soll zwischen 190 und 205 Millionen Euro liegen. Damit ist der Ausblick besser als von Analysten erwartet. Die endgültigen Zahlen will das Unternehmen am 29. März vorlegen./elm/mis

ISIN DE0005437305

