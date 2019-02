Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus nach Zahlen und gesenkter Umsatzprognose für 2018/19 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi äußerte sich in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion vor allem überrascht über die schwächer als erwarteten Umsätze im ersten Geschäftsquartal. Dabei verwies er darauf, dass bei dem Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern auch die vom Automarkt eher unabhängige Nachfrage in der Industriesparte und im Segment Powerise gesunken sei. Wegen der zudem gekappten Prognosen für 2018/19 will der Analyst nun seine Schätzungen überdenken./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 07:08 / GMT

