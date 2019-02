Wien (www.anleihencheck.de) - Nach S&P überprüft auch Moody's das Issuer Rating von Vale (Baa3) auf eine potenzielle Hinabstufung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ursächlich sei der am 25. Januar eingebrochene Damm in der Corrego do Feijão Mine mit Todesfolge. Während sich die direkte wirtschaftliche Auswirkung für den Konzern vermutlich in Grenzen halten werde (2% der Eisenerzproduktion), sei das Risiko zivil- und strafrechtlicher Folgen wesentlich. So seien bereits rund USD 3,1 Mrd. der Cash Position (Q3 18: USD 6,1 Mrd.) gerichtlich blockiert worden. Zudem habe der Konzern angekündigt, Dividendenzahlungen, Aktienrückkäufe sowie Management Boni einzustellen. Die Risikoprämie der einzig ausstehenden EUR Anleihe habe sich nach Bekanntwerden der Nachricht zwischenzeitlich um 173 BP ausgeweitet. Die Aktie sei um rund 25% abgestürzt. (News vom 31.01.2019) (04.02.2019/alc/n/a) ...

