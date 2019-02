Sehr geehrte Geschäftspartner und Aktionäre, Lesen Sie im folgenden Link die heute veröffentlichte ASX Meldung von Jadar Lithium Limited (ASX: JDR, FRA: R1E): Abschluss der Übernahme der österreichischen Lithium-Explorations-Assets, die an das erfolgreiche Wolfsberg-Projekt angrenzen HIGHLIGHTS Jadar hat die Übernahme der österreichischen Lithium-Explorationskonzessionen durch seine 80%ige Tochtergesellschaft Jadar Lithium GmbH abgeschlossen. Zwei Explorationsgebiete mit 99 Lizenzen, sogenannten Freischürfen, in Österreich, einem bergbaufreundlichen Rechtsraum in der EU. Die Lizenzen umgeben die Lithiumlagerstätte Wolfsberg von European Lithium Limited. Attraktive Explorationsaktiva, die die bestehenden europäischen Projekte ...

