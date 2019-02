Der deutsche Leitindex startet mit einem leichten Plus in die neue Woche. Die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard erholen sich nach ihrem jüngsten Absturz wieder.

Mit einem leichten Plus von 0,21 Prozent ist der deutsche Leitindex bei 11.180 Punkten in die neue Woche gestartet. Am Freitag war er knapp über dem Vortagesniveau aus dem Handel gegangen.

Besonders im Fokus steht an diesem Montag der Zahlungsabwickler und Dax-Neuling Wirecard, dessen Aktie am Montagmorgen rund neun Prozent im Plus bei einem Kurs von 119 Euro notierte. Nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, eine externe Anwaltskanzlei habe im Auftrag von Wirecard Beweise für eine angebliche Fälschung in der Niederlassung des Zahlungsabwicklers in Singapur gefunden, war der Kurs der Aktie am Freitag um 25 Prozent gefallen.

Wirecard dementierte die Vorwürfe mehrfach und sagte dem Handelsblatt, alles sei aufgearbeitet und es gebe keinerlei Risiko. An diesem Montag soll es eine Telefonkonferenz des Zahlungsdienstleisters mit dem Management geben.

Politisch interessant ist in dieser Woche eine zweitägige Reise der Bundeskanzlerin nach Japan. Angela Merkel besucht in Begleitung einer zwölfköpfigen Wirtschaftsdelegation den japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. In einem gemeinsamen Gespräch soll es neben Wirtschaftsfragen und einer Ausweitung der Forschungskooperation auch darum gehen, wie sich das Atomabkommen mit Iran und das internationale Klimaschutzabkommen nach dem Ausstieg der USA verteidigen lassen.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China ...

