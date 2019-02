Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das aufhellen Interest an den Euro Futures Märkten am Freitag um 2,5K Kontrakte gefallen ist, nach dem das Endergebnis am Donnerstag bei 529.890 Kontrakten lag. Das Volumen fiel nach 3 Tagen des Anstiegs um 59,6K Kontrakte. EUR/USD hält sich am 100-Tage-SMA von 1,1440 Der EUR/USD scheiterte daran die 1,1500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...