Nachfolger gesucht: Mehr als 200.000 Mittelständler wollen ihre Firma bis Ende 2020 in neue Hände geben. Doch vor allem externe Kandidaten sind rar.

Hunderttausende Mittelständler suchen bis Ende 2020 einen Nachfolger für ihr Unternehmen. Dabei setzen die meisten auf Familienangehörige oder auf externe Lösungen, wie aus einer Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels 2018 hervorgeht. "Zentraler Engpassfaktor für das Finden externer Nachfolger ist jedoch die dünn besetzte nachrückende Unternehmergeneration", erläuterte Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank.

Insbesondere übernahmewillige Gründer würden seltener, ihre Zahl lag zuletzt bei 57.500 im Jahr. "Das sind deutlich zu wenige, um den in den nächsten Jahren hohen Bedarf an Unternehmensnachfolgern zu decken", befürchtet Zeuner. So klagt beispielsweise das Handwerk immer wieder über Nachwuchsmangel ...

