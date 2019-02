Am Montagmorgen ist der Kurs des Euro leicht gesunken. Der Dollar ist dank robuster Konjunkturdaten aus den USA im Gegenzug stärker.

Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1443 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...