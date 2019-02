Vor anderthalb Jahren hatten wir Ihnen erstmals die Technotrans-Aktie empfohlen. Danach hat sich das Papier in der Spitze mehr als verdreifacht. Durch die jüngste Baisse ist der Kurszuwachs inzwischen auf gut 80 % zusammengeschmolzen, das reduzierte Bewertungsniveau eröffnet bei dem Spezialisten für Flüssigkeitstechnologien aber wieder eine interessante Einstiegsgelegenheit.

Denn während viele andere Unternehmen derzeit infolge der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung mit rückläufigen Geschäften zu kämpfen haben, verbucht ausgerechnet die als konjunktursensibel geltende Technotrans weiteres Wachstum. In den ersten drei Quartalen 2018 konnte der Umsatz um 4,7 % auf 162,7 Mio. Euro zulegen, das EBIT kam um 5,9 % auf 13,6 Mio. Euro voran. Auch isoliert betrachtet konnte im dritten Quartal der Umsatz um 6 % und das EBIT um 2 % gesteigert werden. Interessant ist dabei vor allem, dass das Wachstum vornehmlich in den Abnehmerbranchen Laser- und Werkzeugmaschinenbau sowie in weiteren Zukunftsmärkten erzielt wurde, während das Stammgeschäft mit der Druckindustrie, in dem die Ostwestfalen sich als Weltmarktführer sehen, leicht rückläufig war. Damit bestätigt sich einmal mehr, dass die vom Vorstand eingeschlagene Diversifikationsstrategie in die richtige Richtung geht.

Lagen die Umsätze außerhalb der Druckindustrie vor fünf Jahren noch bei 30 %, so sind es aktuell bereits 40 %. Das hat nicht nur die Konjunktursensibilität des Geschäfts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...