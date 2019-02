Durch die im September 2017 entfallene EU-Zuckermarktordnung mussten die Aktionäre der Südzucker AG in der vom Vorstand ausgerufenen zweijährigen Übergangszeit einige Nackenschläge einstecken. Selbst der seinerzeit am Markt mit Enttäuschung aufgenommene Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19 (per 28.2.) wird verfehlt. Mit einer Restrukturierung im Segment Zucker will das Unternehmen nun rund 100 Mio. Euro p.a. sparen.

Mit den Anfang Januar veröffentlichten Neunmonatszahlen konnte zumindest die im September 2018 auf einen Konzernumsatz von 6,6 bis 6,9 Mrd. Euro (zuvor: 6,8 bis 7,1 Mrd. Euro) und ein operatives Ergebnis von 25 bis 125 Mio. Euro (zuvor: 100 bis 200 Mio. Euro) eingedampfte Prognose bestätigt werden. Neben der Abschaffung der Zuckermarktordnung ist nach Aussage des Managements die Trockenheit in den großen Zuckerrübenanbaugebieten ...

