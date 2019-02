Wien (www.anleihencheck.de) - Die EU-Kommission plant die Fusion zwischen Siemens (A1/A+/A) und Alstom (Baa2/-/-) trotz weiterer Zugeständnisse seitens der Unternehmen voraussichtlich zu blockieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die EU habe Bedenken geäußert, dass es zu einer marktdominierenden Position in den Bereichen Signaltechnik und Hochgeschwindigkeitszügen in Europa kommen könnte. Nach dem Zusammenschluss würden die Unternehmen mit der chinesischen CRRC konkurrieren können. Siemens CEO Kaeser, der sich bis zuletzt für die Fusion eingesetzt habe und auch die nationalen (Deutschland, Frankreich) Behörden auf seiner Seite habe, habe verkündet, dass man die Fusion nicht mit allen Mitteln erzwingen werde. (News vom 31.01.2019) (04.02.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...