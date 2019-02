Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nachdem in der vergangenen Woche die Zinsentscheidung der FED im Mittelpunkt des Interesses an den Finanzmärkten stand, stehen diese Woche gleich mehrere Zentralbanksitzungen in Europa auf der Tagesordnung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bei der am Donnerstag stattfindenden Sitzung der Bank of England dürfte das Monetary Policy Committee (MPC) es dabei aber der US-Notenbank gleichtun und sich im Kontext der unsicheren Situation bezüglich des "Brexit" vorerst in "Geduld" üben. Über die grundsätzliche Einschätzung des MPC bezüglich der konjunkturellen Situation in Großbritannien werde indes der ebenfalls zur Veröffentlichung anstehende Inflationsbericht Aufschluss geben. ...

