Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eon von 10,00 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach wie vor sieht er den Vermögenstausch mit RWE und die daraus resultierende Neuaufstellung von Eon als positiv an für das Unternehmen, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer am Montag vorliegenden Studie. Das leicht angehobene Kursziel gehe auf eine geänderte Berechnungsmethode zurück./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 05:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-02-04/10:12

ISIN: DE000ENAG999