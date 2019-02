Are Schweden (ots) - Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung fanden sich Sonntagabend im TirolBerg in Åre fünf ÖSV-Speed-Damen zum ersten Aufwärmtraining mit der Presse ein



Mit ihren Erfolgen in Cortina und Garmisch zählen sowohl Siebenhofer als auch Venier zum Favoritenkreis bei der WM. "Ich bin hier um eine Medaille zu gewinnen", gab Venier folgerichtig selbstbewusst zu Protokoll. Und Siebenhofer bestätigte: "Bei der WM zählen die ersten drei Plätze. Für mich ist es ein neues Gefühl zu den Sieganwärterinnen zu zählen." Ganz im Gegensatz dazu zeigte sich WM-Super-G-Titelverteidigerin Nicole Schmidhofer mit der Favoritenrolle vertraut: "Ich bin gut drauf und spüre keine Nervosität!" Mit den Verhältnissen vor Ort muss sich die Steirerin allerdings erst anfreunden: "Bisher gab's viel Wind, der vor allem die ersten Schwünge in Åre geprägt hat. Der Schnee hier ist sehr anders, daran muss man sich erst gewöhnen."



Interview Nicole Schmidhofer (https://www.apa-ots-video.at/video/83db3cdc05e146be9b3cdc05e1c6be27)



Interview Romana Siebenhofer (https://www.apa-ots-video.at/video/46536607701345449366077013b544cc)



Interview Stephanie Venier (https://www.apa-ots-video.at/video/0c36e31edbb642b2b6e31edbb642b2ee)



Videos auch unter:



https://youtu.be/73JrBotdvT0



https://youtu.be/dUgbIxRNFpg



https://youtu.be/23rZhPfwMsw



Kontakt: Mag. Florian Neuner TirolBerg Are Åre Strand, 837 52 Åre m: +43 664 805 3232 0 www.tirolberg-are.newsroom.pr florian.neuner@tirolwerbung.at