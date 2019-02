In wenigen Tagen wird es spannend - denn bei Daimler steht am kommenden Mittwoch (= 6. Februar) die "Jahrespressekonferenz 2019" an. Dann soll es Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 geben - und einen Tag später dann eine "Investoren- & Analystenkonferenz". Doch der Reihe nach. Bei der Jahrespressekonferenz 2019 sollen der Vorstandsvorsitzende von Daimler (Dr. Dieter Zetsche) sowie Bodo Uebber (bei Daimler Vorstand "Finanzen & Controlling/Daimler Financial Services") die Eckdaten des Geschäftsjahres ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...