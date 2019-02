Berlin (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Anmoderationsvorschlag:



Steven Gätjen liebt das Kino und wirft gern auch einen Blick hinter die Kulissen. Außerdem ist er ein Meister darin, den Stars und Sternchen kleine oder große Geheimisse zu entlocken. Genau darum geht es ab sofort auch jede Woche im neuen Audible Original Podcast "Süß oder salzig? Mit Steven Gätjen". In dem plaudert er mit prominenten Gästen aus dem Show-Business über ihre Lieblingsfilme, begnadete Schauspielerinnen und Schauspieler und natürlich das Leben an sich. Den Auftakt macht die aus Radio und Fernsehen bekannte Moderatorin Jeannine Michaelsen. Jessica Martin mit unserem Hör-Tipp der Woche.



Intro: (Musik) Herzlich willkommen beim Audible Original Podcast "Süß oder salzig?". Ich bin Steven Gätjen. Jeannine Michaelsen ist heute da - und ich freue mich sehr.



Sprecherin: Jeannine Michaelsen, TV-Moderatorin, Musical-Darstellerin und Couch-Potatoe, wollte schon als Kind immer nur eins - auf der Bühne stehen:



O-Ton 1 (Süß oder salzig, 12 Sek.): "Ich fand das immer cool. Und dann haben wir irgendwann, als ich so 15 war, so eine Musical-Gruppe gegründet. Und dann haben wir 'Grease' nachgespielt. Und dann haben wir uns echt diesen Film angeguckt, wir haben die Dialoge abgeschrieben. Also wir haben tatsächlich diesen Film abgeschrieben."



Sprecherin: Auch wenn "Grease" also quasi den Grundstein für ihre spätere Karriere gelegt habe: Zu ihren absoluten Lieblingsfilmen zählt er nicht.



O-Ton 2 (Süß oder salzig, 22 Sek.): "Sag mal: Welcher Film wäre denn auf Platz Nummer eins deiner All-Time-Favourites?" "Boah, schwierig! Nachhaltig beeindruckt, bis heute, einer der Filme, die ich mir auch immer wieder angucken kann, mit Abständen, ist 'Shawshank Redemption'." "'Shawshank Redemption' basiert ja auf einem Steven King Roman. Und das Spannende ist, dieser Film ist in den Top drei der beliebtesten und bestbewertetsten Filme aller Zeiten." "Ja, glaube ich sofort."



Sprecherin: Für einen perfekten Filmabend braucht sie den aber nicht unbedingt:



O-Ton 3 (Süß oder salzig, 23 Sek.): "Mein letzter perfekter Filmabend war tatsächlich mit einer meiner engsten Freundinnen und einem Kumpel. Und wir haben bis morgens um Fünf alle Teile 'Paranormal Activity' geguckt." "Im Ernst?" "Ja, absolut der größte Schrott, natürlich." "Ich kann zum Beispiel Horrorfilme nicht gucken." "Nicht? Ich kann das in der Gruppe. Das Doofe war, dass wir bei meiner Freundin zu Hause waren und ich musste dann noch nach Hause laufen. Das war nicht so geil."



Sprecherin: Absolut toll fände sie dagegen, wenn bald ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen würde:



O-Ton 4 (Süß oder salzig, 23 Sek.): "Ich möchte ja ein einziges Mal in meinem Leben in einem Animationsfilm dieses dödelige Tier, was da immer rumspringt,..." "Den Sidekick sozusagen." "Ja, ich möchte der kleine Idiot sein." "Liebe Damen und Herren, die da draußen zuhören." "Ja, bitte, Frau Pixar, Frau und Herr Pixar." "Jeannine Michaelsen möchte gerne einen Sidekick sprechen. Das Tier ist ihr egal." "Völlig!" "Männlich oder weiblich?" "Scheißegal! Hauptsache dödelig. Dankeschön!" "Danke Dir!" "Es war mir ein Fest!" (Musik)



Abmoderationsvorschlag:



Der neue Original Podcast "Süß oder salzig? Mit Steven Gätjen" ist ab sofort bei Audible downloadbar. Die nächsten Gäste werden übrigens Steffen Henssler, Aminata Belli, Micky Beisenherz und Lena Gercke sein. Mehr Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



OTS: Audible GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56459.rss2



Pressekontakt: Audible GmbH Silvia Jonas Tel.: 030-310 191 132 Mail: silvia.jonas@audible.de