Unternehmen nimmt bereits zum sechsten Mal in einer Kategorie des jährlich erscheinenden Berichts "Best in KLAS: Software & Services" den ersten Platz ein



Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dimensional Insight®, der Entwickler der Diver Platform, einer Lösung für Datenmanagement und -analysen, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen im Bericht "2019 Best in KLAS: Software & Services" von KLAS Research als führender Anbieter von Geschäftsintelligenz und -analytik platzierte. KLAS Research führt jedes Jahr Interviews mit Anwendern von Softwareapplikationen im Gesundheitswesen durch, die im Bericht "Best in KLAS" veröffentlicht werden. Dieser Bericht enthält eine Rangordnung der Anbieter von Software und Services für den Bereich der Informationstechnik im Gesundheitswesen in einer großen Anzahl von Marktsegmenten. Dimensional Insight erzielte unter sieben Anbietern die beste Bewertung in Bezug auf Anwender-Feedback. Dabei lag die vom Unternehmen erreichte Punktzahl von 91,7 um 3,9 % höher als im Jahr 2018.



Der Bericht "Best in KLAS" ist eine Anerkennung von herausragenden Anstrengungen, die im Gesundheitswesen tätige Organisationen in ihren Bestrebungen unterstützen, eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung bereitzustellen. Die Einstufung "Best in KLAS" wird nur in den Marktsegmenten für Software und Services verliehen, die die breiteste Wirkung auf die betrieblichen und klinischen Prozesse von Gesundheitsorganisationen haben. Dimensional Insight hat den Status "Best in KLAS" bereits zum sechsten Mal erreicht.



"Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das positive Feedback bei der Meldung von KLAS-Kennziffern und gratulieren ihnen zu dieser Auszeichnung, da dieses Ergebnis hauptsächlich auf die verbesserten Ergebnisse im Rahmen des Einsatzes der Diver Platform zurückzuführen ist," sagte Fred Powers, CEO und Mitgründer von Dimensional Insight. "Die Mission unseres Unternehmens besteht die Bedienung unserer Kunden, und diese Auszeichnung ist ein Beleg für die Umsetzung unserer Mission in die Praxis."



Dimensional Insight bietet eine komplette Palette von Analytics-Lösungen, die auf die Anforderungen für Datenmanagement, gemeinsame Data Governance und Self-Service-Dashboards im Gesundheitswesen abgestimmt sind. Das Team der Fachexperten des Unternehmens setzt bei der Entwicklung aller seiner Analytics-Lösung praktische Erfahrung ein, um dafür zu sorgen, dass Kunden zuverlässige Erkenntnisse gewinnen, die sie zur Reduzierung von Kosten und Verbesserung von Ergebnissen befähigen. Diver Platform unterstützt Kunden in klinischen, finanziellen und betrieblichen Bereichen. Dazu gehören die folgenden Beispiele:



- Klinisch: EvergreenHealth mit Hauptsitz in Kirkland im US-Bundesstaat Washington hat mithilfe von Diver Platform die Anzahl der Tage mit antimikrobiellen Behandlungen um 58 % reduziert und die Leistungsfähigkeit von kolorektalen Untersuchungen um 46 % erhöht. - Finanziell: Das Western Maryland Health System in Cumberland im US-Bundesstaat Maryland konnte auf der Grundlage der von Diver bereitgestellten Erkenntnisse über wertmäßige Rückerstattungen einen Einnahmeverlust in Höhe von 1,2 Mio. USD in einen Einnahmeüberschuss von 1,3 Mio. USD umwandeln. - Betrieblich: Das Henry Mayo Newhall Hospital in Valencia im US-Bundesstaat Kalifornien setzte Diver zur Verbesserung der Durchlaufzeiten in der Notaufnahme ein. Als Ergebnis konnte das Krankenhaus eine 80%ige Reduzierung der Zeit zwischen Ankunft und Triage, eine 60%ige Verringerung der Zeit zwischen Triage und Einweisung sowie eine 63%ige Verkürzung der Zeit zwischen Einweisung und Untersuchung erzielen.



"Bei Best in KLAS geht es darum, die Messlatte für Technologie im Gesundheitswesen höher zu legen. Die in diesem Bereich tätigen Leistungserbringer und Kostenträger fordern bessere Leistungsergebnisse, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität", sagte Adam Gale, President von KLAS. "Letztendlich unterstützt Best in KLAS die Bereitstellung der Tools, die Leistungserbringer und Kostenträger benötigen, um überragende Gesundheitsfürsorge und verbesserte Behandlungsergebnisse zu ermöglichen."



Abonnenten von KLAS Research haben Zugriff auf den vollständigen Bericht 2019 Best in KLAS: Software & Services.



Informationen zu Dimensional Insight



Dimensional Insight® ist ein führender Anbieter von Analytik- und Datenmanagementlösungen. Das Unternehmen bietet ein komplettes Portfolio von Leistungen, die von Datenintegration und -modellierung bis zu ausgeklügelten Berichtsfunktionen, Analysen und Dashboards reichen. Dimensional Insight wurde 1989 gegründet und zählt weltweit mehrere tausend Organisationen zu seinen Kunden. Die Diver Platform von Dimensional Insight wird von Kunden und Branchenanalysten in Kernmärkten wie Gesundheitswesen, Fertigung und alkoholische Getränke durchgängig als äußerst leistungsfähige Analyseplattform bewertet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dimins.com.



OTS: Dimensional Insight newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132858.rss2



Pressekontakt: Kathy Sucich ksucich@dimins.com +1-781-419-2145