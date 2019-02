Wien (www.anleihencheck.de) - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED am 30. Januar fiel noch "taubenhafter" aus als wir uns dies erwartet hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit, dass die FED mit Blick auf eine weitere Zinsanhebung geduldig sein werde, hätten die Analysten im Vorfeld gerechnet. Dass aber FED-Präsident Jerome Powell seinen noch im Dezember vertretenen geldpolitischen Standpunkt um 180 Grad gedreht habe, habe dann doch überrascht. Powell habe die gegenwärtige geldpolitische Ausrichtung als angemessen statt akkommodierend bezeichnet. Er habe gesagt, der Leitzins befinde sich im neutralen Bereich statt am untersten Ende des neutralen Bereichs. Er habe nicht einmal sagen wollen, ob der nächste Zinsschritt eher eine Anhebung oder eine Senkung sein werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...